Сегодня в Орле отмечают очередную годовщину со дня рождения Михаила Пришвина

Сегодня исполняется 146 лет со дня рождения одного из орловских писателей-классиков, автора рассказа «Кладовая солнца» и сказки «Лисичкин хлеб», которые вошли в школьную программу по литературе.

Посвящённое сегодняшней дате мероприятие проведут в детском саду № 32 сотрудники главной областной детской библиотеки, названной в честь Пришвина. Оно начнётся в 16 часов. В рамках мероприятия дети дошкольного возраста смогут познакомиться с творчеством и биографией писателя.