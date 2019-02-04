Сегодня в Орле отмечают очередную годовщину со дня рождения Михаила Пришвина
04.02.2019
Сегодня исполняется 146 лет со дня рождения одного из орловских писателей-классиков, автора рассказа «Кладовая солнца» и сказки «Лисичкин хлеб», которые вошли в школьную программу по литературе.
Посвящённое сегодняшней дате мероприятие проведут в детском саду № 32 сотрудники главной областной детской библиотеки, названной в честь Пришвина. Оно начнётся в 16 часов. В рамках мероприятия дети дошкольного возраста смогут познакомиться с творчеством и биографией писателя.
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