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Орел04.02.2019 Понедельник 14:57
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Сегодня в Орле отмечают очередную годовщину со дня рождения Михаила Пришвина

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04.02.2019

Сегодня исполняется 146 лет со дня рождения одного из орловских писателей-классиков, автора рассказа «Кладовая солнца» и сказки «Лисичкин хлеб», которые вошли в школьную программу по литературе.

Посвящённое сегодняшней дате мероприятие проведут в детском саду № 32 сотрудники главной областной детской библиотеки, названной в честь Пришвина. Оно начнётся в 16 часов. В рамках мероприятия дети дошкольного возраста смогут познакомиться с творчеством и биографией писателя.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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