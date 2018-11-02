Сегодня в Орле открывается Всероссийская конференция «Иван Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя»
02.11.2018
Мероприятие приурочено к юбилею писателя.
Конференция проводится на базе бизнес-центра комплекса «ГРИНН».
В ней участвуют около ста исследователей творчества Тургенева, в том числе из Москвы, Ставропольского края и различных регионов ЦФО.
В их числе — литераторы, краеведы, ученые, работники библиотек и музеев, образовательных учреждений.
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