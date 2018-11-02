Сегодня в Орле открывается Всероссийская конференция «Иван Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя»

Мероприятие приурочено к юбилею писателя.

Конференция проводится на базе бизнес-центра комплекса «ГРИНН».

В ней участвуют около ста исследователей творчества Тургенева, в том числе из Москвы, Ставропольского края и различных регионов ЦФО.

В их числе — литераторы, краеведы, ученые, работники библиотек и музеев, образовательных учреждений.