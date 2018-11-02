Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.11.2018 Пятница 12:35
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сегодня в Орле открывается Всероссийская конференция «Иван Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя»

Сегодня в Орле открывается Всероссийская конференция «Иван Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя»

Версия для печати

02.11.2018

Мероприятие приурочено к юбилею писателя.

Конференция проводится на базе бизнес-центра комплекса «ГРИНН».

В ней участвуют около ста исследователей творчества Тургенева, в том числе из Москвы, Ставропольского края и различных регионов ЦФО.

В их числе — литераторы, краеведы, ученые, работники библиотек и музеев, образовательных учреждений.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50263

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.11.2018

Прокуратура Болховского района установила факт фиктивного брака между гражданкой России и гражданином Азербайджана

02.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл рабочую встречу с заместителем Министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой

02.11.2018

В Орле снова произошёл инцидент с троллейбусом

02.11.2018

В медицинском центре имени Круглой бастуют анестезиологи

02.11.2018

Этой ночью в Орле по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

$ USD65.6517(+0.06)02.11
€ EUR74.5803(+0.16)02.11

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online