Сегодня в Орле откроется выставка Глеба Козлова, посвящённая юбилею Тургенева
15.11.2018
Открытие экспозиции состоится в Центральной городской библиотеке имени Пушкина в 15 часов.
На выставке будет представлена чеканка, гравюра по стали и графика.
Глеб Козлов — известный орловский художник, преподаватель Орловского Художественного Училища.
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