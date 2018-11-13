Сегодня в Орле отключили светофор на оживлённом перекрёстке

Светофор на пересечении улиц 60 лет Октября и Максима Горького не будет работать до полудня.Водителям и пешеходам придётся ориентироваться только на дорожные знаки приоритета.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Причина временного отключения — прекращение подачи электроэнергии.