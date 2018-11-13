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Орел13.11.2018 Вторник 10:49
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Сегодня в Орле отключили светофор на оживлённом перекрёстке

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13.11.2018

Светофор на пересечении улиц 60 лет Октября и Максима Горького не будет работать до полудня.Водителям и пешеходам придётся ориентироваться только на дорожные знаки приоритета.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Причина временного отключения — прекращение подачи электроэнергии.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДДсветофоры

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