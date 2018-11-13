Сегодня в Орле отключили светофор на оживлённом перекрёстке
13.11.2018
Светофор на пересечении улиц 60 лет Октября и Максима Горького не будет работать до полудня.Водителям и пешеходам придётся ориентироваться только на дорожные знаки приоритета.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
Причина временного отключения — прекращение подачи электроэнергии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50490
Другие новости раздела
13.11.2018
Управление ГИБДД Орловской области рассказало о расположении приборов фотофиксации 13 ноября
$ USD67.5238(+0.67)13.11
€ EUR76.0926(+0.29)13.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?