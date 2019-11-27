Сегодня в Орле отключат свет

С 14 до 17 часов будет прекращено электроснабжение домов по улице Гагарина, 73 и 75, а также ряда других зданий по улице Гагарина, улице Песковской и переулку Песчаный. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на информацию «Орёлоблэнерго».

Причиной являются плановые работы на электросетях.