Сегодня в Орле официально стартует конкурс «Молодые лица города»

Его организует городская администрация.

Завершится конкурс 19-го декабря.

Главная задача акции — поощрить выдающихся жителей областной столицы. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет, зарегистрированные по месту жительства на территории Орла.

В этом году награды вручат в четырнадцати номинациях — таких как «Самый ласковый дом» (образцовой семье), «Доброе сердце» (лидеру волонтёрских движений), «Хранители времени» (за работу по воспитанию патриотизма) и других.