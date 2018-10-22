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Орел22.10.2018 Понедельник 12:38
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Сегодня в Орле официально стартует конкурс «Молодые лица города»

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22.10.2018

Его организует городская администрация.

Завершится конкурс 19-го декабря.

Главная задача акции — поощрить выдающихся жителей областной столицы. Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет, зарегистрированные по месту жительства на территории Орла.

В этом году награды вручат в четырнадцати номинациях — таких как «Самый ласковый дом» (образцовой семье), «Доброе сердце» (лидеру волонтёрских движений), «Хранители времени» (за работу по воспитанию патриотизма) и других.

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