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Орел03.10.2018 Среда 17:01
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  3. Сегодня в Орле наградили лучших учителей

Сегодня в Орле наградили лучших учителей

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03.10.2018

В эту пятницу учителя Орловской области отметят профессиональный праздник.

Сегодня самые передовые работники образования региона собрались в актовом зале дворца пионеров имени Гагарина.

Здесь им в торжественной обстановке вручили грамоты и благодарности министерства просвещения, правительства Орловской области и областного Совета народных депутатов.

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