Сегодня в Орле наградили лучших учителей
03.10.2018
В эту пятницу учителя Орловской области отметят профессиональный праздник.
Сегодня самые передовые работники образования региона собрались в актовом зале дворца пионеров имени Гагарина.
Здесь им в торжественной обстановке вручили грамоты и благодарности министерства просвещения, правительства Орловской области и областного Совета народных депутатов.
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