Сегодня в Орле наградили лучших учителей

В эту пятницу учителя Орловской области отметят профессиональный праздник.

Сегодня самые передовые работники образования региона собрались в актовом зале дворца пионеров имени Гагарина.

Здесь им в торжественной обстановке вручили грамоты и благодарности министерства просвещения, правительства Орловской области и областного Совета народных депутатов.