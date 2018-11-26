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Орел26.11.2018 Понедельник 17:47
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Сегодня в Орле началось патрулирование прибрежных территорий

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26.11.2018

Спасатели и инспекторы по маломерным судам — сотрудники МЧС — осмотрели берега Оки и Орлика. В ходе первого рейда была пресечена одна попытка выхода на молодой лёд.

Также соответствующие инструкции получили 42 человека.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМЧС

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