Сегодня в Орле на уборку снега вышли 23 единицы техники и 70 человек
26.11.2018
Об этом сообщает мэрия.
Речь идёт об имуществе и сотрудниках «Спецавтобазы».
В ручном режиме от снега убирают пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, а также подходы к мостам.
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