Сегодня в Орле на площади Ленина состоялся парад Победы

За торжественным шествием военнослужащих Орловского территориального гарнизона и юнармейцев наблюдали тысячи жителей и гостей города.

После марша на площади состоялся концерт с участием музыкантов и творческих коллективов ОГУ имени Тургенева, Орловского юридического института, Академии ФСО, хоровой и хореографической школ, музыкальной школы № 3 имени Прокофьева, городского центра культуры, а также муниципального ансамбля «Славица».