Сегодня в Орле на площади Ленина состоялся парад Победы
09.05.2019
За торжественным шествием военнослужащих Орловского территориального гарнизона и юнармейцев наблюдали тысячи жителей и гостей города.
После марша на площади состоялся концерт с участием музыкантов и творческих коллективов ОГУ имени Тургенева, Орловского юридического института, Академии ФСО, хоровой и хореографической школ, музыкальной школы № 3 имени Прокофьева, городского центра культуры, а также муниципального ансамбля «Славица».
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