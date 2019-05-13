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Сегодня в Орле на площади Ленина состоялся парад Победы

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09.05.2019

За торжественным шествием военнослужащих Орловского территориального гарнизона и юнармейцев наблюдали тысячи жителей и гостей города.

После марша на площади состоялся концерт с участием музыкантов и творческих коллективов ОГУ имени Тургенева, Орловского юридического института, Академии ФСО, хоровой и хореографической школ, музыкальной школы № 3 имени Прокофьева, городского центра культуры, а также муниципального ансамбля «Славица».

Теги:ОрёлОрловская область

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