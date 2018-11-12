Сегодня в Орле на Общественном совете обсудят важнейшие текущие вопросы

В 15 часов состоится заседание Общественного совета города.

В повестку дня включены вопросы «О состоянии и перспективах развития территориального общественного самоуправления в городе Орле», «О проекте новой редакции «Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования „Город Орел“» и «О состоянии работы по своевременному сбору, транспортировке, обработке, утилизации, захоронению твёрдых бытовых отходов».

Заседание состоится в малом зале здания администрации Орла.