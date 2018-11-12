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Орел12.11.2018 Понедельник 11:45
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Сегодня в Орле на Общественном совете обсудят важнейшие текущие вопросы

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12.11.2018

В 15 часов состоится заседание Общественного совета города.

В повестку дня включены вопросы «О состоянии и перспективах развития территориального общественного самоуправления в городе Орле», «О проекте новой редакции «Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Город Орел» и «О состоянии работы по своевременному сбору, транспортировке, обработке, утилизации, захоронению твёрдых бытовых отходов».

Заседание состоится в малом зале здания администрации Орла.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьадминистрация Орла

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