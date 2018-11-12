Сегодня в Орле на Общественном совете обсудят важнейшие текущие вопросы
12.11.2018
В 15 часов состоится заседание Общественного совета города.
В повестку дня включены вопросы «О состоянии и перспективах развития территориального общественного самоуправления в городе Орле», «О проекте новой редакции «Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования „Город Орел“» и «О состоянии работы по своевременному сбору, транспортировке, обработке, утилизации, захоронению твёрдых бытовых отходов».
Заседание состоится в малом зале здания администрации Орла.
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