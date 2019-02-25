Сегодня в Орле на Комсомольской произошло ДТП с тремя автомобилями
25.02.2019
Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.
ДТП случилось примерно в 13:15 в районе остановки общественного транспорта «Магазин „Стрела“». Участниками стали Audi TT и два автомобиля ВАЗ. Наиболее сильные повреждения получила иномарка — её отбросило на опору уличного освещения.
Как сообщает МЧС, обошлось без погибших и пострадавших.
На месте происшествия работали сотрудники спасательной части № 5 Орла и сотрудники ГИБДД.
Фото: Управление МЧС по Орловской области
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