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Сегодня в Орле на Комсомольской произошло ДТП с тремя автомобилями

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25.02.2019

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ДТП случилось примерно в 13:15 в районе остановки общественного транспорта «Магазин Стрела». Участниками стали Audi TT и два автомобиля ВАЗ. Наиболее сильные повреждения получила иномарка — её отбросило на опору уличного освещения.

Как сообщает МЧС, обошлось без погибших и пострадавших.

На месте происшествия работали сотрудники спасательной части № 5 Орла и сотрудники ГИБДД.

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Фото: Управление МЧС по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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