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Орел08.10.2019 Вторник 13:22
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  3. Сегодня в Орле дадут тепло в дома на Металлургов

Сегодня в Орле дадут тепло в дома на Металлургов

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08.10.2019

Об этом стало известно в ходе оперативного заседания в мэрии.

Здания по улице Металлургов, 38 и 40 — это единственные многоквартирные дома в городе, куда ещё не подали теплоноситель. Это было связано с проведением восстановительных работ. К настоящему моменту они завершены.

Также ранее сообщалось о ещё одном многоквартирном доме в городе Болхове, куда пока не поступило тепло.

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