Сегодня в Орле дадут тепло в дома на Металлургов

Об этом стало известно в ходе оперативного заседания в мэрии.

Здания по улице Металлургов, 38 и 40 — это единственные многоквартирные дома в городе, куда ещё не подали теплоноситель. Это было связано с проведением восстановительных работ. К настоящему моменту они завершены.

Также ранее сообщалось о ещё одном многоквартирном доме в городе Болхове, куда пока не поступило тепло.