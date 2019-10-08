Сегодня в Орле дадут тепло в дома на Металлургов
08.10.2019
Об этом стало известно в ходе оперативного заседания в мэрии.
Здания по улице Металлургов, 38 и 40 — это единственные многоквартирные дома в городе, куда ещё не подали теплоноситель. Это было связано с проведением восстановительных работ. К настоящему моменту они завершены.
Также ранее сообщалось о ещё одном многоквартирном доме в городе Болхове, куда пока не поступило тепло.
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