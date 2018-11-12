Сегодня в Орле чествовали полицейских

Торжества по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел России состоялись в концертном зале Орловского государственного института культуры.

С профессиональным праздником полицейских лично поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков

Глава региона напомнил, что именно в этом году исполняется 300 лет российской полиции и 100 лет — отечественному уголовному розыску.