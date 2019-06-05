Сегодня в Областном выставочном центре откроется художественная выставка выпускников института имени Ильи Репина «Из Марьино во Францию»
05.06.2019
Торжественное открытие выставки состоится в 16.00.
В экспозицию вошло около 100 работ современных художников — выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.
Это яркий, оригинальный и самобытный проект, показывающий красоту природы России и Франции, очарование старинных русских усадеб и французских замков, связанных с именами выдающихся деятелей культуры России: писателей, композиторов, художников.
Русские живописцы творили в тех местах, где создавали свои бессмертные шедевры Клод Моне, Пьер Боннар, Василий Поленов, Константин Коровин и другие русские и французские мастера прошлых лет.
Выставка будет работать до 14 июля.
Вход для детей и сопровождающих их взрослых — бесплатный.
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