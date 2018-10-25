Сегодня в областном центре пройдёт экологическая акция «Литературная аллея»
25.10.2018
Сегодня в 15 часов в областном центре пройдёт экологическая акция «Литературная аллея».
Мероприятие приурочено к юбилею Тургенева.
В микрорайоне «Зареченский», рядом с комплексом «Ледовая арена», посадят 50 молодых деревьев. Также участники акции уберут прилегающую территорию.
Основными волонтёрами станут иностранные студенты высших учебных заведений Орла, но при желании присоединиться к ним может каждый.
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