Сегодня в областном центре пройдёт экологическая акция «Литературная аллея»

Сегодня в 15 часов в областном центре пройдёт экологическая акция «Литературная аллея».

Мероприятие приурочено к юбилею Тургенева.

В микрорайоне «Зареченский», рядом с комплексом «Ледовая арена», посадят 50 молодых деревьев. Также участники акции уберут прилегающую территорию.

Основными волонтёрами станут иностранные студенты высших учебных заведений Орла, но при желании присоединиться к ним может каждый.