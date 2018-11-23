Сегодня в областном центре освятили походный иконостас для атомной подводной лодки «Орёл»
23.11.2018
Уже много лет на этом судне несут срочную службу орловские призывники.
В ближайшее время иконостас передадут морякам-подводникам Северного флота.
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