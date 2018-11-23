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Орел23.11.2018 Пятница 15:06
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  3. Сегодня в областном центре освятили походный иконостас для атомной подводной лодки «Орёл»

Сегодня в областном центре освятили походный иконостас для атомной подводной лодки «Орёл»

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23.11.2018

Уже много лет на этом судне несут срочную службу орловские призывники.

В ближайшее время иконостас передадут морякам-подводникам Северного флота.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьправославиевооружённые силы

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