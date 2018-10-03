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Орел03.10.2018 Среда 17:01
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Сегодня в областной центр с рабочим визитом прибудет делегация из немецкого города Оффенбах-на-Майне – побратима Орла

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03.10.2018

Её возглавляет бывший мэр города Вольфганг Ройтер. Именно он ещё в 1988-м году подписал договор о сотрудничестве с Орлом.

Всего в составе делегации 24 человека.

Завтра утром в администрации города состоится торжественный приём гостей.

В дальнейшей программе на завтрашний день — посещение гимназии № 39 имени Шиллера, Областного краеведческого музея, института иностранных языков и художественно-графического факультета Орловского государственного университета имени Тургенева.

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