Сегодня в областной центр с рабочим визитом прибудет делегация из немецкого города Оффенбах-на-Майне – побратима Орла
03.10.2018
Её возглавляет бывший мэр города Вольфганг Ройтер. Именно он ещё в 1988-м году подписал договор о сотрудничестве с Орлом.
Всего в составе делегации 24 человека.
Завтра утром в администрации города состоится торжественный приём гостей.
В дальнейшей программе на завтрашний день — посещение гимназии № 39 имени Шиллера, Областного краеведческого музея, института иностранных языков и художественно-графического факультета Орловского государственного университета имени Тургенева.
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