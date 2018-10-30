Сегодня в музее Тургенева откроется выставка «Орёл - мой родной город», посвященная юбилею писателя
30.10.2018
Открытие состоится в 15 часов.
Цель выставки — показать Тургенева с его малой родиной — постоянным источником его вдохновения.
Экспонаты предоставили Мценский и Орловский краеведческие музем, Государственный архив области и сам музей Тургенева. В экспозиции представлены виды «тургеневских» мест, предметы крестьянского быта, а также различные ценные документы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50188
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