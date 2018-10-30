Сегодня в музее Тургенева откроется выставка «Орёл - мой родной город», посвященная юбилею писателя

Открытие состоится в 15 часов.

Цель выставки — показать Тургенева с его малой родиной — постоянным источником его вдохновения.

Экспонаты предоставили Мценский и Орловский краеведческие музем, Государственный архив области и сам музей Тургенева. В экспозиции представлены виды «тургеневских» мест, предметы крестьянского быта, а также различные ценные документы.