Сегодня в Москве губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил памятные медали членам Российской академии художеств
26.02.2019
Кроме того, глава нашего региона принял участие в заседании президиума Российской академии художеств.
Памятные медали, выпущенные в честь 200-летнего юбилея Тургенева, вручены художникам — участникам выставки произведений членов академии, которая состоялась в Орле в конце минувшего года. Выставка была приурочена к юбилею Тургенева.
Медалями были отмечены 13 членов Российской академии художеств, в том числе президент академии Зураб Церетели, Андрей Бобыкин, Евгений Ромашко, Дмитрий Белюкин и другие.
Подробный видеорепортаж на эту тему в ближайшее время выйдет в эфир телеканала «Первый областной» и будет размещён на Первом областном портале новостей obl1.ru.
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