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Орел07.06.2019 Пятница 15:05
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Сегодня в ландшафтном сквере Дворянское гнездо пройдет Тургеневский литературный праздник «Дворянское гнездо. Возвращение»

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07.06.2019

Начало мероприятия в 18.00. На празднике будут работать семь площадок. Основная расположится возле балюстрады. Здесь в 18.00 заиграет симфонический оркестр. Театр им. И.С. Тургенева покажет театральную постановку из отрывков спектаклей по пьесам нашего великого земляка, романсов, стихотворений в прозе. Участников праздника познакомят с историей создания романа «Дворянское гнездо» и историей самого ландшафтного парка. У бюста Тургенева расположится «Поляна сказок Дворянского гнезда». Здесь пройдут книжная выставка и мастер-классы. Театр кукол представит для юных гостей праздника интерактивный спектакль. Будет звучать живая музыка, работать фотозоны, выступят творческие коллективы города. В 20.15 у дома состоится художественное шоу, которое станет кульминацией праздника.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьДворянское гнездо

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