Сегодня в честь Дня России орловчанам вручили государственные награды

Торжественная церемония прошла в круглом зале здания областной администрации.

Награды вручали губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Орловчан отметили Орденами Почёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», званиями «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Почётный работник науки и высшей школы Орловской области», памятными и юбилейными медалями «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков», «25 лет Орловскому областному Совету народных депутатов» и «200-летие И.С. Тургенева», а также благодарностями президента Российской Федерации.