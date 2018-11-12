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Орел12.11.2018 Понедельник 16:18
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Сегодня в Болховском районе произошла авария с пострадавшими

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12.11.2018

В 12:20 на 161 километре трассы «Калуга — Орёл» столкнулись «девятка» и «Фиат». После аварии иномарка загорелась.

Пострадали водители обоих машин — мужчина и женщина. Обоим понадобилась госпитализация.

Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

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