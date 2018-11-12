Сегодня в Болховском районе произошла авария с пострадавшими
12.11.2018
В 12:20 на 161 километре трассы «Калуга — Орёл» столкнулись «девятка» и «Фиат». После аварии иномарка загорелась.
Пострадали водители обоих машин — мужчина и женщина. Обоим понадобилась госпитализация.
Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50470
Другие новости раздела
12.11.2018
В Орле снова сгорел расселённый дом
12.11.2018
В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с распространением интимных фотографий
$ USD67.5238(+0.67)13.11
€ EUR76.0926(+0.29)13.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?