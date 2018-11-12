Сегодня в Болховском районе произошла авария с пострадавшими

В 12:20 на 161 километре трассы «Калуга — Орёл» столкнулись «девятка» и «Фиат». После аварии иномарка загорелась.

Пострадали водители обоих машин — мужчина и женщина. Обоим понадобилась госпитализация.

Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.