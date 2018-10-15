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Сегодня в библиотеке Пушкина откроется выставка "Тургеневские зарисовки"

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15.10.2018

Сегодня в полдень в Орле в библиотеке имени Пушкина откроется выставка фотографий «Тургеневские зарисовки».

Она будет состоять из снимков, сделанных Лавровской средней общеобразовательной школы под руководством преподавателя Галины Кузнецовой. Тема фотографий — «тургеневские» образы и персонажи.

Также сегодня в «Пушкинке» состоится награждение победителей онлайн-викторины «Наш Тургенев».

Мероприятия проводятся в рамках литературного марафона «Постигая Тургенева», стартовавшего в библиотеке в начале этого года.

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