Сегодня в библиотеке Пушкина откроется выставка "Тургеневские зарисовки"

Сегодня в полдень в Орле в библиотеке имени Пушкина откроется выставка фотографий «Тургеневские зарисовки».

Она будет состоять из снимков, сделанных Лавровской средней общеобразовательной школы под руководством преподавателя Галины Кузнецовой. Тема фотографий — «тургеневские» образы и персонажи.

Также сегодня в «Пушкинке» состоится награждение победителей онлайн-викторины «Наш Тургенев».

Мероприятия проводятся в рамках литературного марафона «Постигая Тургенева», стартовавшего в библиотеке в начале этого года.