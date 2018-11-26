Сегодня в администрации Орловской области отметят День матери
26.11.2018
Мероприятие, посвящённое празднику, начнётся в 16 часов.
В нём примут участие представители регионального правительства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50908
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