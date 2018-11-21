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Орел21.11.2018 Среда 18:07
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Сегодня в администрации Орловской области обсудили вопросы безопасности информационной инфраструктуры

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21.11.2018

Заседание Комиссии по информационной безопасности в Орловской области провёл первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

В своём выступлении он отметил: «Передовые технологии становятся определяющим фактором, который позволит России перейти на качественно новую ступень развития. В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина мы стремимся охватить все сферы жизни масштабной программой цифровизации, развивать цифровую экономику, перевести государственное управление на инновационную платформу. Создавая единое информационное пространство, необходимо думать о механизмах обеспечения безопасности информационных структур, которая должна постоянно совершенствоваться, адаптироваться к новым вызовам и своевременно реагировать на возникающие угрозы. Это ключевая задача для обеспечения гарантий суверенитета и обороноспособности государства».

На заседании рассмотрели вопросы реализации федерального законодательства в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры и персональных данных.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьбезопасностьинформация

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