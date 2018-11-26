Сегодня в 20:25 на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с начальником управления по развитию малого и среднего бизнеса администрации Орловской области
26.11.2018
Гостем программы станет Дмитрий Рябцовский. Среди запланированных к разговору тем — перспективы введения режима налогообложения самозанятых граждан, меры поддержки бизнеса, первые итоги работы экспертного Совета по развитию предпринимательства при губернаторе.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50932
Другие новости раздела
26.11.2018
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обозначил проблему, которая мешает созданию промышленных кластеров в регионе
26.11.2018
«Спасское-Лутовиново» приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственников и друзей к участию в акции «Музей для всех»
$ USD66.5072(+0.84)27.11
€ EUR75.5655(+0.63)27.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?