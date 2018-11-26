Сегодня в 20:25 на телеканале «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с начальником управления по развитию малого и среднего бизнеса администрации Орловской области

Гостем программы станет Дмитрий Рябцовский. Среди запланированных к разговору тем — перспективы введения режима налогообложения самозанятых граждан, меры поддержки бизнеса, первые итоги работы экспертного Совета по развитию предпринимательства при губернаторе.