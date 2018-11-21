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  3. Сегодня в 20 часов в эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с председателем областного отделения Союза журналистов России Андреем Черновым

Сегодня в 20 часов в эфир телеканала «Первый областной» выйдет «Актуальное интервью» с председателем областного отделения Союза журналистов России Андреем Черновым

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21.11.2018

Выпуск программы приурочен ко Всемирному дню телевидения.

Андрей Чернов является генеральным директором АО «ОТРК», в состав которого входит телеканал «Первый областной».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтелевидение

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