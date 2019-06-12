Сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» выйдет «Диалог с губернатором»
12.06.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков расскажет о результатах работы нашей делегации на Петербургском международном экономическом форуме, встрече с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко, решении проблем дольщиков, новом проекте, который реализуется совместно с АПХ «Мираторг», соревнованиях по пляжному волейболу, которые пройдут в Орле в ближайшее время, и многом другом.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55231
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12.06.2019
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