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  3. Сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» выйдет «Диалог с губернатором»

Сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» выйдет «Диалог с губернатором»

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12.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков расскажет о результатах работы нашей делегации на Петербургском международном экономическом форуме, встрече с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко, решении проблем дольщиков, новом проекте, который реализуется совместно с АПХ «Мираторг», соревнованиях по пляжному волейболу, которые пройдут в Орле в ближайшее время, и многом другом.

Теги:ОрёлОрловская область

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