Сегодня в 19:00 в эфир телеканала "Первый областной" выйдет программа "Специальный проект. "Бессмертный полк" в Орле"
09.05.2019
В сегодняшнем шествии приняли участие около 17800 человек, в том числе — губернатор Орловской области Андрей Клычков и члены его семьи.
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