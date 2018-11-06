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Орел06.11.2018 Вторник 12:07
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  3. Сегодня в 17 часов в Успенский монастырь Орла будет доставлен ковчег с мощами святого Луки Крымского

Сегодня в 17 часов в Успенский монастырь Орла будет доставлен ковчег с мощами святого Луки Крымского

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06.11.2018

Православная святыня пробудет в Казанском соборе монастыря до 9-го ноября.

Ковчег с мощами встретят митрополит Орловский и Болховский Антоний и Ливенский и Малоархангельский Нектарий. После этого состоится всенощное бдение.

Святыня отправится в Курск 9-го ноября в полдень.

В Орле доступ к мощам будет открыт в любое время, кроме периода с полуночи до шести утра.

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