Сегодня в 17 часов в Успенский монастырь Орла будет доставлен ковчег с мощами святого Луки Крымского
06.11.2018
Православная святыня пробудет в Казанском соборе монастыря до 9-го ноября.
Ковчег с мощами встретят митрополит Орловский и Болховский Антоний и Ливенский и Малоархангельский Нектарий. После этого состоится всенощное бдение.
Святыня отправится в Курск 9-го ноября в полдень.
В Орле доступ к мощам будет открыт в любое время, кроме периода с полуночи до шести утра.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50311
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