Сегодня в 17 часов в Успенский монастырь Орла будет доставлен ковчег с мощами святого Луки Крымского

Православная святыня пробудет в Казанском соборе монастыря до 9-го ноября.

Ковчег с мощами встретят митрополит Орловский и Болховский Антоний и Ливенский и Малоархангельский Нектарий. После этого состоится всенощное бдение.

Святыня отправится в Курск 9-го ноября в полдень.

В Орле доступ к мощам будет открыт в любое время, кроме периода с полуночи до шести утра.