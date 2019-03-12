Сегодня в 15 часов губернатор Орловской области Андрей Клычков проведёт заседание региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Во встрече примут участие представители Управления МЧС по Орловской области, представители полиции, прокуратуры, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Гидрометцентра и других ведомств.

Заседание пройдёт в областной администрации.

Основными вопросами станут подготовка к весеннему половодью и пожароопасному периоду, а также меры по предотвращению детского травматизма на пожарах.