Сегодня в 15 часов губернатор Орловской области Андрей Клычков проведёт заседание региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
12.03.2019
Во встрече примут участие представители Управления МЧС по Орловской области, представители полиции, прокуратуры, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Гидрометцентра и других ведомств.
Заседание пройдёт в областной администрации.
Основными вопросами станут подготовка к весеннему половодью и пожароопасному периоду, а также меры по предотвращению детского травматизма на пожарах.
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