Сегодня в 14 часов в Орле откроется ещё одна выставка в честь юбилея Тургенева

Экспозиция откроется в Областном выставочном центре.

Её составят 90 произведений художников — членов Российской академии художеств, преподавателей и студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

На выставке можно будет увидеть пейзажи и портреты, а также иллюстрации к произведениям Тургенева.