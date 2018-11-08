Сегодня в 14 часов в Орле откроется ещё одна выставка в честь юбилея Тургенева
08.11.2018
Экспозиция откроется в Областном выставочном центре.
Её составят 90 произведений художников — членов Российской академии художеств, преподавателей и студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
На выставке можно будет увидеть пейзажи и портреты, а также иллюстрации к произведениям Тургенева.
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