Сегодня в 12 часов в Орле состоится финал регионального этапа школьной лиги «КЭС-Баскет»

Финальные матчи пройдут в спорткомплексе ОГУ имени Тургенева (Орёл, улица Скворцова, дом № 5).

Среди юношей за первое место будут бороться команды школы № 45 Орла и Нарышкинской средней школы. Среди девушек — «Комета» из Ливен и «Легион» из Нарышкино.

Бесплатно посмотреть на баскетбольные матчи могут все желающие.