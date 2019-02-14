Сегодня в 12 часов в Орле состоится финал регионального этапа школьной лиги «КЭС-Баскет»
14.02.2019
Финальные матчи пройдут в спорткомплексе ОГУ имени Тургенева (Орёл, улица Скворцова, дом № 5).
Среди юношей за первое место будут бороться команды школы № 45 Орла и Нарышкинской средней школы. Среди девушек — «Комета» из Ливен и «Легион» из Нарышкино.
Бесплатно посмотреть на баскетбольные матчи могут все желающие.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52853
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