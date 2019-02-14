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  3. Сегодня в 12 часов в Орле состоится финал регионального этапа школьной лиги «КЭС-Баскет»

Сегодня в 12 часов в Орле состоится финал регионального этапа школьной лиги «КЭС-Баскет»

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14.02.2019

Финальные матчи пройдут в спорткомплексе ОГУ имени Тургенева (Орёл, улица Скворцова, дом № 5).

Среди юношей за первое место будут бороться команды школы № 45 Орла и Нарышкинской средней школы. Среди девушек — «Комета» из Ливен и «Легион» из Нарышкино.

Бесплатно посмотреть на баскетбольные матчи могут все желающие.

Теги:ОрёлОрловская областьбаскетболобразованиеспорт

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