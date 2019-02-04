Сегодня утром в Орловской области женщина пострадала после падения наледи со здания прокуратуры

Инцидент произошёл во Мценске. Об этом сообщает портал «Орловские новости». Лёд упал на орловчанку со здания межрайонной прокуратуры.

По данным СМИ, пострадавшая госпитализирована. Диагноз врачей — черепно-мозговая травма и перелом рёбер.

По факту происшествия проводит проверку Следственный комитет.

С начала этого года в результате падения наледи в Орловской области погиб один человек, пострадали ещё двое.