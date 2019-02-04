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Орел04.02.2019 Понедельник 14:57
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Сегодня утром в Орловской области женщина пострадала после падения наледи со здания прокуратуры

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04.02.2019

Инцидент произошёл во Мценске. Об этом сообщает портал «Орловские новости». Лёд упал на орловчанку со здания межрайонной прокуратуры.

По данным СМИ, пострадавшая госпитализирована. Диагноз врачей — черепно-мозговая травма и перелом рёбер.

По факту происшествия проводит проверку Следственный комитет.

С начала этого года в результате падения наледи в Орловской области погиб один человек, пострадали ещё двое.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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