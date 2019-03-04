Сегодня утром в Орловской области в ДТП с фурой погибли два человека

Авария произошла сегодня, 4 марта, примерно в 06:50 на трассе «Орёл-Тамбов» в районе 121 километра (на территории Ливенского района). Столкнулись легковой «Опель Вивара» и грузовой «Рено». Оба водителя были 1970-го года рождения.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, в результате аварии скончались водитель «Опеля» и его пассажир — женщина 1959-го года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.