Сегодня утром в Орловской области в ДТП с фурой погибли два человека
04.03.2019
Авария произошла сегодня, 4 марта, примерно в 06:50 на трассе «Орёл-Тамбов» в районе 121 километра (на территории Ливенского района). Столкнулись легковой «Опель Вивара» и грузовой «Рено». Оба водителя были 1970-го года рождения.
Как сообщает Управление МВД по Орловской области, в результате аварии скончались водитель «Опеля» и его пассажир — женщина 1959-го года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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