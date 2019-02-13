Сегодня утром в Орловской области у посёлка Телецентр произошло массовое ДТП
13.02.2019
Сигнал об аварии поступил в МЧС в 09:50.
ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов». В нём участвовали 4 автомобиля — все иностранного производства. В итоге пострадали две женщины — пассажирки одной из машин.
По предварительной информации, авария началась с того, что «Рено-Логан» врезался в «Тойоту». Японскую машину отбросило на «Фольксваген-Пассат», а тот врезался в «Фольксваген-Поло». Все машины двигались в попутном направлении.
Пострадавшие — пассажирки «Рено-Логан». Их доставили в медучреждение. Врачи, осмотрев орловчанок и оказав им помощь, отпустили женщин домой. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
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