Сегодня утром в Орловской области у посёлка Телецентр произошло массовое ДТП

Сигнал об аварии поступил в МЧС в 09:50.

ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов». В нём участвовали 4 автомобиля — все иностранного производства. В итоге пострадали две женщины — пассажирки одной из машин.

По предварительной информации, авария началась с того, что «Рено-Логан» врезался в «Тойоту». Японскую машину отбросило на «Фольксваген-Пассат», а тот врезался в «Фольксваген-Поло». Все машины двигались в попутном направлении.

Пострадавшие — пассажирки «Рено-Логан». Их доставили в медучреждение. Врачи, осмотрев орловчанок и оказав им помощь, отпустили женщин домой. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.