Сегодня утром в Орловской области произошло ДТП с участием мотоцикла

Около шести часов утра на единый номер 112 поступило сообщение о ДТП в Ливенском районе. Произошло опрокидывание мотоцикла. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС по региону. Пострадали водитель и пассажир мотоцикла, оба 1995 г.р. Один из них после оказания медпомощи был отпущен, другой госпитализирован.