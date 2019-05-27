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Сегодня утром в Орловской области произошло ДТП с участием мотоцикла

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27.05.2019

Около шести часов утра на единый номер 112 поступило сообщение о ДТП в Ливенском районе. Произошло опрокидывание мотоцикла. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС по региону. Пострадали водитель и пассажир мотоцикла, оба 1995 г.р. Один из них после оказания медпомощи был отпущен, другой госпитализирован.

Теги:ДТПавариямотоциклМЧС

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