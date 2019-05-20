Сегодня утром в Орле простились со служителем Троицкого храма и преподавателем ОГУ имени Тургенева Марком Боронтовым

В 8 часов в Троицком храме состоялась литургия, затем — отпевание. Богослужения возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Протоиерей Марк (Боронтов) ушёл из жизни в возрасте 44 лет после тяжёлой болезни.

Священник являлся клириком Троицкого храма, а также преподавал в ОГУ имени Тургенева на кафедре теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности.