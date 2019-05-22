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Орел22.05.2019 Среда 12:59
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  3. Сегодня утром в Орле на Московском шоссе столкнулись Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cruze

Сегодня утром в Орле на Московском шоссе столкнулись Chevrolet Lacetti и Chevrolet Cruze

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22.05.2019

Авария произошла около 8 часов утра у дома № 70.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, Водитель Chevrolet Cruze (1958 года рождения) ехал со стороны Бурова в сторону Михалицына. Lacetti под управлением водителя 1984 года рождения двигалась в попутном направлении.

Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке. После этого Chevrolet Lacetti вылетела на тротуар и опрокинулась на бок. Сейчас дорожная полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Теги:ОрёлОрловская область

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