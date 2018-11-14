Сегодня утром в Орле на Московской улице произошло ДТП с пятью автомобилями
14.11.2018
Об этом стало известно из сообщений пользователей паблика «Орловские дороги».
ДТП произошло у остановки общественного транспорта «Экран». Как рассказали очевидцы, участниками аварии стали: «Лада», три иномарки и маршрутка «ПАЗ».
В результате ДТП оказалось затруднено движение по обоим полосам дороги. Автомобили получили повреждения, о погибших и пострадавших не сообщается.
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