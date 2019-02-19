Сегодня утром в Орле на Карачевском шоссе перевернулся прицеп с керамической плиткой

Партию плитки транспортировал трактор «Беларусь».

Инцидент произошёл на перекрёстке Васильевской улицы и Карачевского шоссе, у торгового комплекса «ГРИНН». Об этом сообщает «Орёл-регион».

Из-за происшествия автомобильное движение на данном участке трассы временно осложнилось.