Сегодня утром в Орле на Карачевском шоссе перевернулся прицеп с керамической плиткой
19.02.2019
Партию плитки транспортировал трактор «Беларусь».
Инцидент произошёл на перекрёстке Васильевской улицы и Карачевского шоссе, у торгового комплекса «ГРИНН». Об этом сообщает «Орёл-регион».
Из-за происшествия автомобильное движение на данном участке трассы временно осложнилось.
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