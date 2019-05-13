Сегодня утром в Орле на бульваре Победы состоялось возложение Гирлянды Славы

В торжественной церемонии у стелы «Орёл — город воинской славы» приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн и военных конфликтов, почётные граждане, представители ветеранских и общественных организаций.

Память защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.