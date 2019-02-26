Сегодня утром в Орле микроавтобус врезался в Герценский мост

Фотографии ДТП появились в соцсетях. ДТП случилось рядом с детской поликлиникой. Судя по всему микроавтобус «Фольксваген» не смог развернуться на перекрёстке.

Как официально сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 16 ДТП. Все аварии обошлись без погибших и пострадавших.