Сегодня утром в Орле грузовик сбил двух женщин

ДТП случилось примерно в 9 часов 35 минут на Наугорском шоссе у дома № 109. Водитель грузовика Man допустил наезд на двух пешеходок. Женщин пришлось госпитализировать.

Предварительно установлено, что пешеходы находились на обочине проезжей части. Прямо сейчас на месте ДТП работают сотрудники специального батальона дорожной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.