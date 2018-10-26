Сегодня утром в Орле гололёд стал причиной ДТП и пробок
26.10.2018
Этот «день жестянщика» стал первым после тёплого периода года. Орловские водители оказались к нему не готовы.
Как сообщает «Орёлград», три аварии случаилось на Тургеневском мосту, также ДТП произошли на Раздольной и Мостовой, и возле завода «Химмаш».
Аварии, хоть и были не слишком значительными, привели к пробкам, особенно в центре города.
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