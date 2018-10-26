Сегодня утром в Орле гололёд стал причиной ДТП и пробок

Этот «день жестянщика» стал первым после тёплого периода года. Орловские водители оказались к нему не готовы.

Как сообщает «Орёлград», три аварии случаилось на Тургеневском мосту, также ДТП произошли на Раздольной и Мостовой, и возле завода «Химмаш».

Аварии, хоть и были не слишком значительными, привели к пробкам, особенно в центре города.