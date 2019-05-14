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  3. Сегодня утром на трассе «Орёл-Тамбов» столкнулись «пятнадцатая» «Лада» и «Волга»

Сегодня утром на трассе «Орёл-Тамбов» столкнулись «пятнадцатая» «Лада» и «Волга»

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13.05.2019

Авария произошла в 09:30 на 64-м километре трассы (на территории Покровского района). Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

В результате аварии пострадала 37-летняя водитель «Лады». Медики оказали ей помощь на месте дорожного происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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