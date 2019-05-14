Сегодня утром на трассе «Орёл-Тамбов» столкнулись «пятнадцатая» «Лада» и «Волга»
13.05.2019
Авария произошла в 09:30 на 64-м километре трассы (на территории Покровского района). Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
В результате аварии пострадала 37-летняя водитель «Лады». Медики оказали ей помощь на месте дорожного происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
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