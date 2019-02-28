Сегодня Управление ГИБДД по Орловской области проводит мероприятие «Светофор»

Места несения службы сотрудников ДПС будут приближены к участкам дорог со светофорным регулированием.

Причиной для проведения рейдового мероприятия стало увеличение числа погибших и пострадавших в ДТП, связанных с проездом перекрёстков на запрещающие сигналы светофоров.

Дорожная инспекция напоминает, что за нарушения ПДД, связанные со светофорным регулированием, предусмотрены административные санкции в виде штрафов от 800 рублей до 5 тысяч рублей или в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев.