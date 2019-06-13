Сегодня Управление ГИБДД по Орловской области проверяет водителей автобусов
13.06.2019
Мероприятия проводятся по всему региону.
Их главная задача — обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок с помощью автобусов, а также выявить, предотвратить и пресечь нарушения ПДД.
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