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Орел13.06.2019 Четверг 12:28
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Сегодня Управление ГИБДД по Орловской области проверяет водителей автобусов

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13.06.2019

Мероприятия проводятся по всему региону.

Их главная задача — обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок с помощью автобусов, а также выявить, предотвратить и пресечь нарушения ПДД.

Теги:ОрёлОрловская область

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