Сегодня стартуют Чемпионат и Первенство Орловской области по лёгкой атлетике
24.05.2019
Соревнования продлятся два дня. Легкоатлеты будут состязаться в Орле на стадионе имени Ленина. Победители отправятся в Смоленск на Чемпионат и Первенство ЦФО как представители Орловской области.
Открытие соревнований состоится в 16 часов.
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