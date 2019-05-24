Сегодня стартуют Чемпионат и Первенство Орловской области по лёгкой атлетике

Соревнования продлятся два дня. Легкоатлеты будут состязаться в Орле на стадионе имени Ленина. Победители отправятся в Смоленск на Чемпионат и Первенство ЦФО как представители Орловской области.

Открытие соревнований состоится в 16 часов.