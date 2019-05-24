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Орел24.05.2019 Пятница 12:13
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Сегодня стартуют Чемпионат и Первенство Орловской области по лёгкой атлетике

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24.05.2019

Соревнования продлятся два дня. Легкоатлеты будут состязаться в Орле на стадионе имени Ленина. Победители отправятся в Смоленск на Чемпионат и Первенство ЦФО как представители Орловской области.

Открытие соревнований состоится в 16 часов.

Теги:ОрёлОрловская область

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